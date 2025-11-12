Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

El Consistorio recuerda que para determinadas obras la licencia urbanística es «obligatoria»

J. L.

mendaro.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña que recuerda a los vecinos de la localidad la importancia de solicitar la Licencia Urbanística antes de iniciar cualquier obra o actuación, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende «garantizar que todas las intervenciones cumplan con la normativa vigente y se ajusten a los planes urbanísticos y de desarrollo territorial establecidos, fomentando un desarrollo coherente y ordenado del municipio».

Según explican desde el Ayuntamiento, las licencias urbanísticas son «una herramienta esencial para asegurar un crecimiento equilibrado y sostenible de Mendaro, al tiempo que garantizan que los proyectos respeten las condiciones legales y contribuyan al bienestar colectivo».

Sin embargo, en muchas ocasiones los vecinos tienen dudas sobre si necesitan el permiso del Ayuntamiento para realizar trabajos o modificaciones en sus viviendas, fachadas o terrenos.

Con el fin de aclarar estas dudas, el Consistorio de Mendaro ha enviado una carta informativa a los domicilios del pueblo, acompañada de un folleto explicativo que recoge las actuaciones sujetas a Licencia Urbanística conforme a la Ley del Suelo de 2006.

El Ayuntamiento recomienda consultar el listado incluido en ese folleto a quienes deseen hacer alguna obra o modificación, tanto interior como exterior, «porque es posible que dicha actuación requiera licencia».

En el caso de duda, se recomienda contactar con el departamento municipal de Urbanismo para recibir asesoramiento personalizado (el número de teléfono es el 943 033 282).

