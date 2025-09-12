La ciudadanía puede solicitar cita para reunirse con el alcalde los viernes por la mañana

Desde el comienzo de la presente legislatura, las personas de Mendaro que han querido reunirse con el alcalde de la localidad, Enetz Ezenarro, han tenido la posibilidad de hacerlo llamando o acudiendo al Ayuntamiento.

Sin embargo, en estos dos años los responsables municipales han comprobado que «para que el servicio sea eficaz, es necesaria una mínima organización».

Por eso, a partir de ahora las personas interesadas en reunirse con el primer edil deberán concertar cita previa.

Las reuniones con el alcalde se llevarán a cabo los viernes por la mañana (entre las 09.00 y las 13.00 horas) y quienes deseen concertar uno de esos encuentros podrán hacerlo llamando al número de teléfono 943 033 282 o a través del apartado 'Pedir cita con el alcalde' que se ha habilitado en la sección 'Ayuntamiento' de la web mendaro.eus.

Desde el Consistorio consideran que la relación directa entre la institución y la ciudadanía «es necesaria en un modelo de gobernanza que prioriza la transparencia y la rendición de cuentas». Por ello, el Ayuntamiento anima a las vecinas y los vecinos a acudir al alcalde y a trasladarle sus sugerencias, quejas y aportaciones «para contribuir entre todos a construir un Mendaro mejor».