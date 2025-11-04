Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

La ciudadanía tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico energético de su propio hogar

J. L.

mendaro.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

El Ayuntamiento de Mendaro y la agencia de desarrollo comarcal Debegesa han puesto a disposición de la ciudadanía local unos maletines con herramientas que permiten a las y los vecinos «diagnosticar por cuenta propia el consumo energético de su hogar».

Dichos maletines contienen seis herramientas que permiten hacer mediciones sencillas en el hogar: «Detector de fugas de aire, termómetro e higrómetro, purgador de radiadores, medidor de consumo de electricidad para enchufe, termómetro para frigorífico y cronómetro para la medición del caudal del agua».

El uso de las herramientas del maletín no exige conocimientos técnicos, por lo que puede ser utilizado fácilmente por todas las personas interesadas.

Los maletines se pueden adquirir en la recepción del ayuntamiento mediante préstamo y por un periodo de 14 días, con la condición de «hacer un uso responsable del maletín y las herramientas». Al solicitarlo hay que presentar una fotocopia del DNI y firmar un documento para aceptar la condición del préstamo. Para más acudir ayuntamiento o llamar al 943 820 110.

La ciudadanía tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico energético de su propio hogar