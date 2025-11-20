El camino rural que lleva a los caseríos Atxuri y Pagaolatza ha sido renovado con una inversión de 88.933 euros

Jabi Leon mendaro. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de Mendaro y Azkoitia han renovado recientemente el asfalto del camino rural que parte desde las inmediaciones de Otarre y que sirve para acceder a varios caseríos pertenecientes a ambos municipios.

Concretamente, el camino que acaba de ser objeto de mejora sirve para llegar a los caseríos mendaroarras Atxuri y Pagaolatza; así como a los caseríos Ondarroa, Arozpide y Larrazkandazpikoa, que pertenecen al municipio de Azkoitia. Además, el camino permite acceder al caserío Larrazkandaberri, enmarcado en el término municipal de Deba.

El proyecto materializado ha supuesto una inversión de 88.933 euros, de los que el 40% han sido financiados por el Consistorio mendaroarra y el 60% restante por el de Azkoitia.

El alcalde de Mendaro, Enetz Ezenarro, y su homóloga azkoitiarra, Ana Azkoitia, han mostrado su satisfacción «por la colaboración entre ambas entidades y por la mejora de la vía».