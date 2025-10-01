El bergararra Rikardo Azkargorta se hace con la victoria en el XXX concurso de pintura al aire libre

Jabi Leon mendaro. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

El artista de Bergara Rikardo Azkargorta se hizo con la victoria en el XXX concurso de pintura al aire libre que se llevó a cabo el pasado sábado dentro del término municipal de Mendaro.

Organizado por el Consistorio, el certamen contó con una docena de participantes (nueve en la categoría de adultos y tres en la destinada a menores de 14 años).

Finalmente, el jurado, que estuvo conformado por el artista local Aitor Etxeberria y el pintor debarra Jaime Zamakola, decidió conceder el primer premio (700 euros) al trabajo presentado por Azkargorta, que ya había ganado con anterioridad el concurso de Mendaro.

El segundo premio (500 euros) fue para José Miguel Arranz; mientras que los artistas Esteban Oroz e Iker Mugarra obtuvieron sendos áccesit (de 300 euros cada uno).

Respecto a la categoría para menores de 14 años, la organización del certamen entregó unos regalos a los tres participantes: Aitzol Larrea y los hermanos Aintza y Jon Mendikute.

El Consistorio mendaroarra ha querido dar las gracias a las personas que se animaron a tomar parte en el concurso de pintura local, que ya ha cumplido sus primeros 30 años de vida.