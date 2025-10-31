Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento pone en marcha un proceso para la contratación de un operario de oficios múltiples

El contrato es para seis meses y las personas interesadas se pueden apuntar hasta el día 7

J.LEON

mendaro.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

El Ayuntamiento de Mendaro ha puesto en marcha un proceso para la contratación de un operario de oficios múltiples.

El contrato ofertado es para seis meses, a jornada completa y para trabajos «de limpieza viaria y mantenimiento de canales, zonas verdes e infraestructuras».

Las personas interesadas en optar al puesto de operario de oficios múltiples ofertado por el Consistorio mendaroarra deben cumplir una serie de requisitos como tener una titulación mínima (Graduado Escolar, ESO o equivalente); contar con experiencia laboral acreditada mediante certificado de vía laboral en trabajos de desbroce y limpieza de canalones y red viaria; tener el carnet de conducir B; estar empadronadas en Mendaro, Elgoibar, Deba, Mutriku o Soraluze; estar en situación de desempleo e inscritas como demandante de empleo en Lanbide; y cumplir los requisitos de la convocatoria ALPES 2025.

Además, a la hora de adjudicar el puesto se valorarán aspectos como el conocimiento del euskera y la experiencia en trabajos de desbroce y limpieza y de albañilería en obras de urbanización.

Quienes deseen optar a este puesto de trabajo pueden apuntarse a la oferta de empleo hasta el día 7 de noviembre en la oficina que Lanbide tiene en Elgoibar (para cualquier duda hay que dirigirse al Ayuntamiento de Mendaro o llamar al número de teléfono 943 033 282).

