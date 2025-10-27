Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

El Ayuntamiento convoca el concurso para la elección del lema del Día del Euskera

Lunes, 27 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Mendaro ha convocado una nueva edición del concurso que organiza anualmente con el objetivo de elegir el lema que utilizará el día 3 de diciembre para conmemorar el Día Internacional del Euskera.

Dicho lema, que el 3 de diciembre se podrá leer en una pancarta que se colgará de la balconada principal del Ayuntamiento, deberá tener un máximo de cuatro palabras, por lo que tendrá que ser «corto y claro».

El certamen está abierto a todas y todos los mendaroarras, que pueden presentar hasta un máximo de tres propuestas (de manera individual o en grupo).

Eso sí, desde el Consistorio recuerdan que al concurso no pueden concurrir lemas que hayan sido premiados con anterioridad en otros concursos.

Las propuestas pueden presentarse desde ayer y hasta el día 9 de noviembre a través de la web municipal y el jurado concederá un único premio de 100 euros «para comprar libros, música o juegos en Mendaro).

