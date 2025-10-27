El Ayuntamiento convoca el concurso para la elección del lema del Día del Euskera

J. L. mendaro. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mendaro ha convocado una nueva edición del concurso que organiza anualmente con el objetivo de elegir el lema que utilizará el día 3 de diciembre para conmemorar el Día Internacional del Euskera.

Dicho lema, que el 3 de diciembre se podrá leer en una pancarta que se colgará de la balconada principal del Ayuntamiento, deberá tener un máximo de cuatro palabras, por lo que tendrá que ser «corto y claro».

El certamen está abierto a todas y todos los mendaroarras, que pueden presentar hasta un máximo de tres propuestas (de manera individual o en grupo).

Eso sí, desde el Consistorio recuerdan que al concurso no pueden concurrir lemas que hayan sido premiados con anterioridad en otros concursos.

Las propuestas pueden presentarse desde ayer y hasta el día 9 de noviembre a través de la web municipal y el jurado concederá un único premio de 100 euros «para comprar libros, música o juegos en Mendaro).