Javi Sánchez (de pie) y Ariel Brínguez en una imagen promocional. DV

Mendaro

Ariel Brínguez y Javi Sánchez crearán «unos paisajes sonoros que conmueven y deslumbran»

Saxofonista y guitarra acudirán el viernes a San Agustín para ofrecer su espectáculo 'El Arte del Diálogo' en el marco del XII Jazz Eguna

Jabi Leon

MENDARO.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El centro cultural San Agustín de Mendaro vestirá este próximo viernes sus mejores galas para acoger (a las 21.30 horas) el XII Jazz Eguna que organizan el Consistorio local, Gararock, el bar Uztargi y Galle-tiak.

En esta ocasión, las personas aficionadas a la buena música tendrán la posibilidad de disfrutar con 'El Arte del Diálogo'; un espectáculo en el que la sensibilidad del saxofón de Ariel Brínguez se une al virtuosismo de la guitarra de Javi Sánchez para crear juntos unos paisajes sonoros que conmueven, susurran y deslumbran.

Según avanzan desde la organización, 'El Arte del Diálogo' es más que un simple concierto: «es un encuentro donde dos almas musicales, Ariel Brínguez y Javier Sánchez, tejen un puente sonoro entre el jazz y el bolero». Es, en cierto modo, «una conversación profunda y poética que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, transformando cada nota en un verso y cada silencio en una pausa significativa».

Quienes se acerquen este viernes hasta el centro cultural de mendaro se encontrarán con «versos imparables, musicalmente románticos y rítmicamente entrelazados, que crean una adrenalina íntima y profundamente emotiva». Todo ello, con el bolero, como el vínculo perfecto entre la música y los sentidos.

Las entradas cuestan 15 euros y están disponibles por adelantado en los lugares habituales (y el viernes en la taquilla).

