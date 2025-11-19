Anuncian nuevas medidas para restringir más el acceso de vehículos a Herriko Enparantza

Jabi Leon mendaro. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mendaro ha convocado una reunión informativa para el próximo miércoles, día 26 de noviembre, con el objetivo de dar a conocer las nuevas medidas que pretende adoptar «para restringir más el acceso de los vehículos a Enparantza Nagusia» y, en consecuencia, «avanzar hacia la peatonalización» de esa plaza.

Esa reunión (a las 19.30 horas en el salón de Plenos) está enmarcada en el proceso participativo Kaleak DenONAK que el Consistorio llevó a cabo entre mayo y diciembre del 2024 de la mano de la empresa Projekta Urbes.

Aquel proceso contó con la participación de decenas de vecinas y vecinos y permitió realizar un diagnóstico compartido sobre diferentes espacios públicos del municipio, desde la perspectiva de la salud y la inclusión, así como de planificar las acciones futuras (el informe está a disposición de todas las personas interesadas en la web municipal).

Sea como fuere, dentro de ese proceso de reflexión, Herriko Enparantza fue uno de los espacios públicos destacados, y el informe final definió varias líneas de actuación para su mejora. «En el proceso participativo quedó claro que la ciudadanía de Mendaro aboga por una plaza que sea peatonal en gran medida», explican desde el Consistorio, que ahora quiere dar nuevos pasos en esa dirección. De hecho, la reunión convocada para el próximo miércoles servirá «para explicar directamente lo que se quiere hacer».

Además, el salón de Plenos acogerá el próximo jueves día 27 (a las 19.30 horas) otra reunión informativa dirigida, exclusivamente, a los comerciantes y hosteleros de la zona; «para que también ellos y ellas tengan información directa sobre las modificaciones que supondrán las medidas».