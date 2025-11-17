Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Animan a acudir el viernes a la última sesión de este año para donar sangre

J. L.

mendaro.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

La delegación que la asociación Donantes de Sangre tiene en Mendaro ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía acuda a donar sangre en la última sesión de extracciones de este año, que tendrá lugar el próximo viernes (de 17.00 a 21.00 horas) en la Ikastola.

Como es habitual, las personas interesadas en donar sangre deberán reservar cita por adelantado.

Durante las jornadas de hoy y mañana la reserva de cita previa se puede llevar a cabo a través de la web www.gotatanta.eus.

El jueves y el viernes (hasta el mediodía) quienes deseen donar sangre podrán pedir turno llamando al número de teléfono 632 403 795.

