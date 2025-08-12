Andra Mari eguna ospatuko dute Azpilgoetan musika eta herri kirolekin

MendaroAndra Mari eguna ospatuko dute Azpilgoetan musika eta herri kirolekin
DV
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:11
Festa giro itzuliko da ostiral honetan Azpilgoetara. Izan ere, abuztuaren 15a, Andra Mari eguna, ospatuko dute bizilagunek musika eta kirolari tartea eginez. Hala, goizeko 11:30ean Ameikutz musika eskolako trikitilariekin kalejira abiatuko da eta 13:00etatik aurrera herri kirolen txanda izango da: aizkolariak eta lasterketa, hain zuzen.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.