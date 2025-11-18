Gurasoentzako barreterapia tailerra antolatu dute ostiralerako udaletxean

Bajo DebaGurasoentzako barreterapia tailerra antolatu dute ostiralerako udaletxean
J. L.
mendaro.
Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:10
Arno guraso elkarteak herriko guraso guztien partaidetzari irekita egongo den barreterapia tailerra antolatu du ostiralerako Udalarekin elkarlanean.
Gurasoentzako barreterapia tailerra udalbatza aretoan egingo dute, Manex Beristain Agirreren eskutik.
Saioak bi orduko iarupena izango du (18:00etatik 20:00etara bitartean luzatuko da), eta partaidetza doanekoa bada ere, bertaratzeko interesa duten herritarrek aurrez eman behar dute izena.
Horretarako, ondorengo helbide elektronikora bidali daiteke mezua: arnoformakuntza@gmail.com.