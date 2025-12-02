«El gran reto de las delegaciones de Donantes de Sangre está en garantizar el relevo generacional»

Nadie lo pone en duda. Las delegaciones que la asociación Donantes de Sangre tiene a lo largo y ancho del territorio y las personas que acuden a sus llamadas para donar sangre de manera altruista son fundamentales de cara a garantizar que los hospitales puedan contar con el líquido vital que requieren para atender a las personas enfermas o víctimas de accidentes.

En Debabarrena, la situación que atraviesan las delegaciones de Donantes de Sangre varía de manera muy significativa de un pueblo a otro. Sin duda, la delegación de Soraluze es una de las que goza de mejor salud. Según cuenta Bixente Olaizola desde la citada entidad, «este año hemos vuelto a alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado al comienzo del año y hemos podido entregar al Banco de Sangre 50 bolsas más de las previstas inicialmente».

Además, «este año hemos tenido 11 nuevos donantes en Soraluze, que hay que sumar a las 25 personas que se estrenaron el pasado año», añade Olaizola, «muy contento» con la respuesta de las y los soraluzetarras a los llamamientos para donar sangre.

Más complicada es la situación que atraviesa la delegación de Mutriku. Allí, «no llegamos a reunir el número de bolsas que nos marcamos como objetivo al comienzo del año», explica Regina Bilbao, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que se anime a colaborar con la delegación local: «necesitamos que vengan más mutrikuarras a donar sangre y también agradeceríamos que algunas personas se incorporaran al grupo que se encarga de las labores organizativas», señala. Sea como fuere, las distintas delegaciones que Donantes de Sangre tiene en Debabarrena coinciden al señalar que «el gran reto al que nos enfrentamos está en garantizar el relevo generacional».

Donantes homenajeados

Como es habitual, las delegaciones de Donantes de Sangre en Debabarrena han aprovechado la recta final del año para rendir homenaje a quienes han alcanzado una cifra destacada de donaciones a lo largo del presente ejercicio.

En Elgoibar han sido nueve las personas homenajeadas: cuatro de ellas han recibido la insignia de Donantes de Sangre por haber alcanzado las 25 donaciones (Abdelaziz Er Rguig, Maialen Gallastegi, Gorka Garate y José Ignacio León) y otros tres por haber donado el preciado líquido vital en 50 ocasiones (Carlos Ayesta, Zigor Bengoetxea y Lander Betelu).

Además, dos personas de Elgoibar han sido homenajeadas por haberse convertido en donantes excepcionales: Ana Elisa Calzacorta (60 donaciones) y Jesús María Beristain (75 donaciones).

En Soraluze han sido seis las personas que han recibido la insignia y el diploma de Donantes de Sangre. Cuatro de ellas han sido reconocidas por haber alcanzado las 25 donaciones (Juan Carlos Arizaga, Federico Cuenca, Raúl Santos y Endika Zubizarreta); mientras que Beroska Zarobe ha sido homenajeada por haber donado sangre en 40 ocasiones y Víctor Laskurain por haber hecho lo propio 50 veces.

Por su parte, la delegación debarra de Donantes de Sangre ha rendido homenaje a nueve personas de la localidad costera.

Seis de ellas han sido reconocidas por haber alcanzado las 25 donaciones (Amaia Azpeitia, Coro Lazcano, Unai Pastor, José Manuel Txurruka, Ana Belén Zubikarai y Nerea Lazcano); mientras que Jaione Urriolabeitia ha sido homenajeada por haber donado sangre 40 veces; María Jesus Carrillo por haberlo hecho en 60 ocasiones y Alejandro Gil por haber hecho lo propio 75 veces.

En Mutriku han sido ocho las personas que han recibido el agradecimiento y el homenaje de Donantes de Sangre: Luis María Esnaola, Elena Gómez, Federico José Herrero, Aitor Mugertza, Amaya Prieto y Alberto Yurrita por haber donado sangre en 25 ocasiones; Idoia Arrillaga por haber alcanzado las 40 donaciones y María Arrate Mendiguren por haber llegado este año a las 60 donaciones.

Finalmente, la delegación de Donantes de Sangre en Mendaro ha homenajeado a cinco personas de la localidad.

Tres de ellas han recibido la medalla de Donantes por haber dado sangre 25 veces (Javier Ferreiro, Mikel Panizo y Jone Gurrutxaga; esta última a título póstumo porque falleció el pasado mes de julio); mientras que Ibon Kerexeta y María Cristina Salegi han recibido la insignia de la asociación por haber donado sangre en 50 y 60 ocasiones, respectivamente.