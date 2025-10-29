Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Hainbat herritar, joan den urtean Deban Arimen Gaua lehen aldiz ospatzeko antolatutako kalejiran. J. LEON

Bajo Deba

Eskualdea, biharko Gaba Beltza ospatzeko prest

Ekintza ugari izango dira ostiralean Debabarreneko herri guztietan, urteko gaurik beldurgarriena festa giroan igarotzeko

Jabi Leon

debabarrena.

Asteazkena, 29 urria 2025, 20:39

Comenta

Gaba Beltza, Gau Beltza, Arimen Gaua, Gaba Baltza... Izen ezberdinekin bada ere, Debabarreneko herri guztiek prest dute dena urriaren 31ko gaua festa giroan ospatzeko.

Elgoibar, Mutriku, Deba, Soraluze eta Mendaro. Bakoitzak bere erara, baina eskualdeko herriek ekitaldiz beteriko egitarauak prestatu dituzte urteko egunik (edo hobeto esanda, gaurik) beldurgarriena Euskal Herriko aiton-amonek garai batean egiten zuten bezala jai giroan igarotzeko.

Edonola ere, Gaba Beltza Debabarreneko herri batean errotuta bada, herri hori Mutriku da. Ostiralerako bertan prestatutako egitaraua 16:00etan hasiko dute, Gaztelekuan egokituko duten ihes gela beldurgarri batekin. Ondoren, LH1-2 mailetako haurrekin Talaixako mamua sortzeko tailerra egongo da eta 19:30ean Axuri Beltza kalejira eta Talaixako mamua erretzea. Ekitaldi hori Goiko plazan egingo da, Gaztetxearen eta dantza, akordeoi eta txistulari taldeen partaidetzarekin.

Hori bai, Gaba Beltzaren harira Mutrikun antolatutako egitarauak larunbatean izango du jarraipena, egun osoan zehar.

Deban, berriz, arimek hartuko dute herria ostiral honetan. Iaz jaio zen festa abiatzeko, herritarrak arimek egingo duten ibilbidea apaintzeko auzolanean arituko dira (hitzordua 17:30ean da Zumardian). Jarraian makillaje tailerra eta photocall-a egongo dira kioskoan; eta 19:30ean Arimen ibilbidea hasiko da bertatik.

Antolakuntza taldeko lagunek aurreratu dutenez, hainbat ekimen egongo dira Arimen ibilbidea girotzeko: Debatukada, Arimen dantzaldia (Kulunkaren eskutik, Plaza Zaharrean eta Simon Berasaluze plazan), Axuri beltzaren dantza (Gure Kai EDT eta Kalez kale txistularien eskutik, Foruen plazan) eta ibilbideari amaiera emango dion ekitaldia. Hori Plaza Zaharrean egingo da eta bertan «beldurren erretzea, kontakizuna, irrintzilariak, txalapartariak eta Kalean kantuz taldearen emanaldia» egongo dira.

Elgoibar, Soraluze eta Mendaro

Elgoibarren, ostiral honetan Gau Beltza ospatzeko ekintzak 18:00etan hasiko dira, Kalegoen plazan jai eguna girotzen joateko izango diren haurrentzako tailerrekin. Ondoren 'ibilaldi beltza' egingo dute, Kalegoen plazatik Maalako parkeraino.

Soraluzen ere, 18:00etan, ekingo diote ibilbide misteriotsuari (sorpresaz betetako bidea izango da, eta amaieran gaztaina-jana egongo da). Amaitzean, 19:00etatik 20:30era, «eskerako tarte librea» izango da eta 20:30ean Lekittoko Deabruak taldeak 'Akelarre' ikuskizuna eskainiko du, pirotekniarekin.

Azkenik, Mendaron ere izango da Arimen gaua zerekin ospatu: 17:00etan gaileta tailerra, maskara margoketa, eskulanak eta tattuaien tailerra egongo dira frontoian; eta 18:00etan haur eta familientzako ginkana hasiko da.

Eguna borobiltzeko perkusioa, piroteknia eta antzerkia uztartuko dituen 'Psycho clown' ikuskizun beldurgarria izango da 22:00etan, Herriko Enparantzan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eskualdea, biharko Gaba Beltza ospatzeko prest

Eskualdea, biharko Gaba Beltza ospatzeko prest