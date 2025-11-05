Zuberoako ikastolen aldeko saskiak, hilaren 23ra arte salgai Elgoibarko Izarran

ElgoibarZuberoako ikastolen aldeko saskiak, hilaren 23ra arte salgai Elgoibarko Izarran
Asteazkena, 5 azaroa 2025
Urteroko moduan, Elgoibarko Izarra Euskaltzaleon Topaguneak Zuberoako ikastolei laguntzeko elikagaien saskiak jarri ditu salgai eta horietako bat eskuratzeko interesa dutenek hilaren 23ra arte egin dezakete eskaera elkartearen egoitzan, elgoibarkoizarra@elgoibarkoizarra.eus helbidera idatzita edota 943 741 626 zenbakira deituta.
Aurtengo kanpainak hiru saski edota otar eskaintzen ditu aukeran: 'Pettarra' izenekoan (52 euro) ahate gibel berrosatua, eztia, ardi gazta kiloa, bixkotx artisanalak eta pastak sartzen dira; 'Arbaila'n (57 euro) eztia, bixkotx artisanalak, kilo erdiko bi ardi gazta, erreximenta, tisanak eta pastak; eta 'Basabürüa'-n (70 euro) pastak, eztia, sagar-zukua, gazta, patea, lukainka idora eta piper eztia ozpinan.