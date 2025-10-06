«Visto el resultado, el trabajo de todo un año ha merecido la pena»

Aunque el tiempo no acompañó demasiado, Elgoibar Ikastola ha valorado de forma «muy positiva» la fiesta del Kilometroak que se celebró el pasado domingo en ... la localidad. De hecho, desde la organización del evento aseguran que «visto el resultado, todo el esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo de todo el último año ha merecido mucho la pena».

Es probable que las previsiones climatológicas de los días precedentes y las tormentas con las que comenzó la jornada dominical hicieran que muchas personas descartaran el plan de acudir a Elgoibar para disfrutar con la 49ª fiesta de las Ikastolas de Gipuzkoa.

Aún así, miles de ciudadanos se sumaron al evento. Según los datos aportados por la Ikastola, «al mediodía ya eran en torno a 10.000 las personas que había repartidas en las diferentes áreas del pueblo y en los momentos de mayor afluencia llegó a haber más de 15.000 personas».

La organización del Kilometroak también ha querido dar cuenta de otros datos de relevancia que dejó la fiesta del domingo; tales como «el gran uso del transporte público para venir a Elgoibar, el ambiente 'jatorra' y tranquilo que hubo durante todo el día, la gran implicación del Ayuntamiento para gestionar el tráfico y los aparcamientos del pueblo o el gran éxito que tuvo la venta de talos».

Además, desde Elgoibar Ikastola subrayan «el día tranquilo» que tuvo el equipo de limpieza «reflejo de la conciencia que mostró la gente que vino»; y la seguridad que «estuvo garantizada durante toda la jornada».

Finalmente, agradecen la colaboración «de las más de mil personas voluntarias, artistas locales, empresas y entidades que han hecho posible la celebración del evento».

El destino de la recaudación

Aunque todavía tiene que hacer las cuentas, Elgoibar Ikastola ha avanzado que «si el resultado económico del Kilometroak es positivo» destinará el beneficio «en primer lugar, a mejorar nuestro edificio y los recursos para el funcionamiento del día a día; en segundo lugar, a promover nuevos proyectos pedagógicos para impulsar el uso del euskera y responder de una manera efectiva a la diversidad; y por último, a poner en marcha nuevas reflexiones y estrategias encaminadas a fortalecer las relaciones entre la comunidad».