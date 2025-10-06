Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La txaranga Mauxitxa toca una pieza al inicio de la calle Bernardo Ezenarro, abarrotada de gente. IKASTOLA

Elgoibar

«Visto el resultado, el trabajo de todo un año ha merecido la pena»

Elgoibar Ikastola hace una valoración «muy positiva» del Kilometroak, que en los momentos de mayor afluencia llegó a reunir hasta 15.000 personas

Jabi Leon

Elgoibar

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Aunque el tiempo no acompañó demasiado, Elgoibar Ikastola ha valorado de forma «muy positiva» la fiesta del Kilometroak que se celebró el pasado domingo en ... la localidad. De hecho, desde la organización del evento aseguran que «visto el resultado, todo el esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo de todo el último año ha merecido mucho la pena».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Visto el resultado, el trabajo de todo un año ha merecido la pena»

«Visto el resultado, el trabajo de todo un año ha merecido la pena»