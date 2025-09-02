El VII Memorial Gojko Vucinic reunirá el fin de semana a 16 equipos cadetes de diez clubes

Jabi Leon elgoibar. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los polideportivos Olaizaga e IMH de Elgoibar acogerán este próximo fin de semana la séptima edición del torneo que el club de balonmano Sanlo organiza anualmente con el objetivo de recordar al que fuera su jugador, técnico y referente Gojko Vucinic, fallecido el 14 de abril de 2021.

Al igual que en los años anteriores, el torneo en memoria del que fuera jugador internacional con la selección de Montenegro reunirá a equipos masculinos y femeninos de categoría cadete de diferentes clubes de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra.

Esta vez serán 16 los equipos que competirán en el VII torneo Gojko Vucinic Villa de Elgoibar en representación de diez clubes diferentes. Eibar Eskubaloia (Eibar), Sanlo eskubaloi taldea (Elgoibar), Pulpo eskubaloi kluba (Zumaia), Ereintza (Errenteria), Urola eskubaloia (Zumarraga) y Anaitasuna (Iruñea) acudirán a la cita con sus equipos masculinos y femeninos; mientras que Malkaitz eskubaloia (Burlada) y Errotaberri (Ermua) competirán con sus equipos femeninos y Tolosa eskubaloia (Tolosa) y el Club Deportivo Urdaneta balonmano (Loiu) harán lo propio con sus conjuntos masculinos.

El torneo se pondrá en marcha a las 18.30 horas del viernes con la disputa de los primeros partidos: la competición masculina tendrá lugar en la cancha del IMH y arrancará con un encuentro entre el Pulpo y el Tolosa; mientras que el torneo femenino se jugará en el polideportivo Olaizaga y comenzará con un partido entre el Pulpo y el Errotaberri.

Como es habitual, el VII Torneo Vucinic tendrá continuidad a lo largo de toda la jornada del sábado (habrá partidos a las 09.00, 11.00, 12.30, 16.00, 17.30 y 19.00 horas) y el domingo se disputarán los encuentros decisivos en Olaizaga. Los partidos por el tercer y cuarto puesto se jugarán a las 09.00 y las 10.15 horas y las finales a las 11.30 y 12.45 horas (los duelos para decidir qué equipos se clasifican entre la quinta y la octava posición se jugarán en el IMH en esos mismos horarios).

Desde el club de balonmano Sanlo destacan que «durante tres días, Elgoibar vivirá el mejor balonmano de cantera en un ambiente de convivencia, fomentando los valores del deporte y recordando la figura de Gojko Vucinic».

Por ello, la directiva del club local anima a las y los elgoibartarras a acudir a presenciar los partidos del torneo.