Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jugador intenta un lanzamiento a portería durante la final del torneo masculino del pasado año. ASKASIBAR

Elgoibar

El VII Memorial Gojko Vucinic reunirá el fin de semana a 16 equipos cadetes de diez clubes

Los partidos del torneo de balonmano femenino se disputarán en el polideportivo Olaizaga y los del torneo masculino en la cancha del IMH

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

Los polideportivos Olaizaga e IMH de Elgoibar acogerán este próximo fin de semana la séptima edición del torneo que el club de balonmano Sanlo organiza anualmente con el objetivo de recordar al que fuera su jugador, técnico y referente Gojko Vucinic, fallecido el 14 de abril de 2021.

Al igual que en los años anteriores, el torneo en memoria del que fuera jugador internacional con la selección de Montenegro reunirá a equipos masculinos y femeninos de categoría cadete de diferentes clubes de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra.

Esta vez serán 16 los equipos que competirán en el VII torneo Gojko Vucinic Villa de Elgoibar en representación de diez clubes diferentes. Eibar Eskubaloia (Eibar), Sanlo eskubaloi taldea (Elgoibar), Pulpo eskubaloi kluba (Zumaia), Ereintza (Errenteria), Urola eskubaloia (Zumarraga) y Anaitasuna (Iruñea) acudirán a la cita con sus equipos masculinos y femeninos; mientras que Malkaitz eskubaloia (Burlada) y Errotaberri (Ermua) competirán con sus equipos femeninos y Tolosa eskubaloia (Tolosa) y el Club Deportivo Urdaneta balonmano (Loiu) harán lo propio con sus conjuntos masculinos.

El torneo se pondrá en marcha a las 18.30 horas del viernes con la disputa de los primeros partidos: la competición masculina tendrá lugar en la cancha del IMH y arrancará con un encuentro entre el Pulpo y el Tolosa; mientras que el torneo femenino se jugará en el polideportivo Olaizaga y comenzará con un partido entre el Pulpo y el Errotaberri.

Como es habitual, el VII Torneo Vucinic tendrá continuidad a lo largo de toda la jornada del sábado (habrá partidos a las 09.00, 11.00, 12.30, 16.00, 17.30 y 19.00 horas) y el domingo se disputarán los encuentros decisivos en Olaizaga. Los partidos por el tercer y cuarto puesto se jugarán a las 09.00 y las 10.15 horas y las finales a las 11.30 y 12.45 horas (los duelos para decidir qué equipos se clasifican entre la quinta y la octava posición se jugarán en el IMH en esos mismos horarios).

Desde el club de balonmano Sanlo destacan que «durante tres días, Elgoibar vivirá el mejor balonmano de cantera en un ambiente de convivencia, fomentando los valores del deporte y recordando la figura de Gojko Vucinic».

Por ello, la directiva del club local anima a las y los elgoibartarras a acudir a presenciar los partidos del torneo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El VII Memorial Gojko Vucinic reunirá el fin de semana a 16 equipos cadetes de diez clubes

El VII Memorial Gojko Vucinic reunirá el fin de semana a 16 equipos cadetes de diez clubes