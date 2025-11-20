Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Garmendia eta Plazaola. TXALO

Elgoibar

Txalo konpainiaren 'Arizona' antzezlana ikusteko aukera izango da gaur Herriko Antzokian

Jabi Leon

elgoibar.

Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:03

Comenta

Euskarazko kultur ikuskizunak gustoko dituzten guztiek Txalo konpainiak ekoiztutako 'Arizona' antzezlanarekin disfrutatzeko aukera izango dute gaur (19:00etan) Herriko Antzokian.

Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolaren eskutik burutuko den lan honek umorea, bizi-tza erlazioak eta giza harremanen dinamika aztertzen ditu ikusleentzat. Sarrerak https://herrikoantzokia.eus web gunean eta leihatilan, 10 eurotan (3 euro 65 urtetik gorakoentzat eta Gazte Txartela duten herritarrentzat).

