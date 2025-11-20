Txalo konpainiaren 'Arizona' antzezlana ikusteko aukera izango da gaur Herriko Antzokian

ElgoibarTxalo konpainiaren 'Arizona' antzezlana ikusteko aukera izango da gaur Herriko Antzokian
Jabi Leon
elgoibar.
Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:03
Euskarazko kultur ikuskizunak gustoko dituzten guztiek Txalo konpainiak ekoiztutako 'Arizona' antzezlanarekin disfrutatzeko aukera izango dute gaur (19:00etan) Herriko Antzokian.
Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolaren eskutik burutuko den lan honek umorea, bizi-tza erlazioak eta giza harremanen dinamika aztertzen ditu ikusleentzat. Sarrerak https://herrikoantzokia.eus web gunean eta leihatilan, 10 eurotan (3 euro 65 urtetik gorakoentzat eta Gazte Txartela duten herritarrentzat).