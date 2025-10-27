Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Los tres equipos sénior del Sanlo ganan sus respectivos partidos de Liga

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo saldaron con victorias sus respetctivos compromisos ligueros del pasado fin de semana.

En Liga Vasca femenina, el Malape taberna no tuvo excesivos problemas para imponerse (29-35) al Leizaran en su visita a Andoain. Las elgoibartarras han ganado los tres partidos de Liga que han disputado hasta la fecha, por lo que están al frente de la clasificación (empatadas a seis puntos con el Ereintza Bitek y el Zuhegan Orio Eragin).

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina ganó con claridad (32-21) el encuentro disputado ante el Leizaran en la cancha del polideportivo Olaizaga.

Con este resultado, los elgoibartarras regresan a la senda de la victoria, hacen bueno el empate que consiguieron el fin de semana anterior en casa del Txikipolit de Zarautz y pasan a sumar cinco puntos que les alzan hasta la sexta posición de la tabla clasificatoria.

Finalmente, el Pizzería Salento de la Segunta territorial masculina arrolló el XCB Urola (20-42) en Zumarraga y se coloca líder en solitario tras haber ganado los cinco partidos disputados hasta la fecha.

