Los tres equipos sénior del club de balonmano Sanlo vuelven a ganar y siguen en racha

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo han iniciado la temporada 2025-2026 de una manera excepcional y el pasado fin de semana volvieron a dar muestra de su gran momento de forma. No en vano, los tres conjuntos elgoibartarras saldaron sus respectivos compromisos ligueros con nuevas victorias.

El Malape taberna de Liga Vasca femenina se impuso 31-23 al club San Adrián, por lo que se mantiene en el liderato (empatado con Ereintza Bitek y Zuhegan Orio Eragin) tras haber ganado los cuatro partidos disputados hasta la fecha.

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina logró un cómodo triunfo (25-15) ante el Urdaneta y pasa a compartir el segundo puesto de la tabla clasificatoria con el Laubide de Legazpi y el Indupime Basauri.

Finalmente, el Pizzería Salento de Segunda territorial masculina obtuvo una ajustada victoria (28-30) en su visita al Lurkide La Salle de Legazpi, por lo que sigue al frente de la clasificación (ha ganado los siete partidos disputados).