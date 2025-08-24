Solemnidad en el día del patrón a las puertas de la locura

Después de abrir sus fiestas este sábado con una jornada multitudinaria que se saldó sin incidentes de relevancia, Elgoibar ha celebrado este domingo el día ... de su patrón, San Bartolomé. Como cada año en esta localidad (la tradición manda) la jornada del 24 de agosto ha estado protagonizada por las actividades festivas más solemnes y con una mayor carga institucional.

De hecho, la procesión del santo patrón, la Misa Mayor, la Soka-dantza y el concierto especial que la Banda Municipal de Música acostumbra a ofrecer este día han sido los actos centrales de la jornada dominical.

En cualquier caso, el programa de actividades del día de San Bartolomé arrancó con sendas dianas de los dulzaineros de Iruñea y de la Banda Municipal de Txistularis; y continuó con un pasacalles de la Banda de Música local. Así se llegó a la procesión del santo patrón, que volvió a desarrollarse con la participación de la Banda de Txistularis, la Banda de Música y varios integrantes de la corporación municipal.

Ampliar La alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, tuvo el honor de abrir la LXXXIX Soka-dantza interpretada por dantzaris del grupo Haritz. Javi Leon

Finalizado el recorrido con la imagen del santo, la atención se trasladó a la parroquia, que se llenó con motivo de una Misa Mayor en la que tomaron parte los txistularis locales, dantzaris del grupo Haritz y el Coro Parroquial. El oficio estuvo presidido por el Obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez; un azkoitiarra que ejerció en Elgoibar durante su etapa inicial como religioso.

Sea como fuere, a la conclusión de la Misa Mayor las miradas regresaron a Kalegoen plaza, donde las y los integrantes de Haritz euskal dantzari taldea representaron la LXXXIX Soka-dantza.

El posterior concierto que la Banda Municipal de Música ha ofrecido en la parroquia ha sido otro de los atractivos de la jornada, en la que también ha habido un parque infantil, así como gigantes y cabezudos.

Este lunes, Txiki Eguna

Los 'sanbartolos' continuarán este lunes con la celebración del Txiki Eguna; sin lugar a dudas la jornada festiva más esperada por los elgoibartarras de todas las edades.

El programa del día arrancará con una diana, una sokamuturra y un parque con hinchables de agua. Aún así, la 'locura' se extenderá por el casco urbano con el pasacalles extraordinario que la txaranga Mauxitxa iniciará al mediodía y que no acabará hasta cerca de las 17.00 horas. Tras la solemnidad de este domingo, Elgoibar vivirá este lunes su jornada más gamberra y divertida de las fiestas.