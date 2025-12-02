Las sesiones de cineclub de este mes se llevarán a cabo los dos próximos jueves

El colectivo Ongarri comunica que este mes «de manera excepcional, las sesiones de cineclub se llevarán a cabo en jueves, y no en miércoles, como es habitual».

Dicho cambio, que «es circunstancial porque en enero las proyecciones de cineclub volverán a realizarse en la jornada habitual» se debe al hecho de que «los miércoles de diciembre el Herriko Antzokia está a tope de actividades».

En cualquier caso, este mes serán dos las películas de cineclub que se podrán ver en el Herriko Antzokia (ambas empezarán a las 21.00 horas).

Por un lado, mañana se proyectará (en versión original con subtítulos en castellano) 'Un simple accidente'; una película iraní de este año dirigida por Jafar Panahi que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Por otro, el día 11 se proyectará (en euskera y con entrada gratuita) el documental de Inge Mendioroz 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'.