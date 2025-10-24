Las seis mejores aizkolaris del momento buscarán este sábado el título vasco en Elgoibar

La feria agrícola que se celebra en Elgoibar el último sábado de cada mes se convertirá en el marco del festival que servirá para ... decidir qué aizkolari se hace con la txapela de campeona de Euskadi del 2025.

El festival de deporte rural, que arrancará a las 12:30 horas en Kalegoen plaza (en caso de lluvia se trasladará a la cancha del polideportivo Olaizaga), se pondrá en marcha con la eliminatoria del Campeonato de Euskadi masculino para aizkolaris de Segunda categoría, en la que tomarán parte Ugaitz Mugerza, Eneko Saralegi, Iosu Santamaría, Ibai Soroa e Iban Resano.

Nada más terminar esa eliminatoria se dará inicio a la final del Campeonato de Euskadi femenino de aizkolaris, que por tercer año consecutivo se celebrará en Elgoibar.

En total serán seis las mujeres aizkolaris que lucharán por la txapela de campeona de Euskadi del 2025: Laiene Pikabea, Karmele Gisasola, Nerea Sorondo, Irati Astondoa, Uxue Ansorregui y Nerea Arruti, que se presenta como la principal rival a batir (el pasado año logró su tercer título de campeona de Euskadi).

En cualquier caso, las participantes en la gran final del Campeonato de Euskadi femenino de aizkolaris, organizada por la Federación Vasca de Herri Kirolak de la mano del Consistorio elgoibartarra, tendrán que sudar de lo lindo para hacerse con la txapela del presente año.

Seis troncos y una txapela

El trabajo que deberán realizar las seis aizkolaris clasificadas para disputar la final por el título de este sábado se antoja de lo más exigente. Y es que las finalistas deberán cortar seis troncos en la principal plaza de Elgoibar.

Para empezar deberán lidiar con dos troncos de 36 onzas para, seguidamente, hacer lo propio con otros dos troncos de 45 onzas y, por último, cortar dos troncos más de 54 onzas.

El presidente de la Federación Vasca de Herri Kirolak, Igor Duñabeitia, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elgoibar, Ricardo Astigarraga, aprovecharon la presentación del evento que se llevó a cabo el jueves en el escenario de la final para invitar al conjunto de la ciudadanía «a acudir a la plaza y animar a las y los aizkolaris que tomarán parte en el festival de deporte rural».

Ni que decir tiene, las competiciones programadas para este sábado se podrán seguir de manera gratuita. Además, quienes se acerquen a la localidad podrán disfrutar con la feria mensual, en la que habrá puestos de baserritarras y artesanos, una txosna en la que el Club Deportivo Elgoibar ofrecerá caldo, chorizo y costilla asada; una ginkana para las familias, una exposición micológica y un pequeño mercadillo solidario de la asociación Katueder.