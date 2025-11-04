Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Salida montañera a Erlo el domingo para realizar con escolares

J. L.

elgoibar.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

El programa de salidas montañeras para realizar con escolares organizado para este nuevo curso por la sociedad montañera Morkaiko y asociaciones de madres y padres de la Ikastola y la Herri Eskola tendrá continuidad este domingo con una excursión a la cima del monte Erlo.

La cita para las personas interesadas en participar en esta salida montañera será a las 9.30 horas en el parking de Mintxeta. Allí, las y los mendizales se repartirán en coches y se desplazarán hasta el parking de Aittola, desde donde iniciarán la ascensión. El recorrido a realizar tiene 9 kilómetros y unos 600 metros de desnivel.

