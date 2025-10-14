El nuevo puente de Urazandi se abre este jueves tras una inversión de dos millones y 25 meses de obras

Han sido necesarios 25 meses de obras y una inversión de dos millones de euros pero el Ayuntamiento de Elgoibar ya ha culminado la segunda ( ... y decisiva) fase del ambicioso proyecto que impulsó en el tramo final de la pasada legislatura con el objetivo de renovar de manera integral el puente que conecta el centro urbano de la villa y el barrio de Urazandi.

La nueva estructura, que tras la ejecución de la segunda fase del proyecto ya garantiza la accesibilidad de todas las personas, se abrirá «este jueves».

A partir de ese momento la ciudadanía no estará obligada a utilizar el viejo puente del Pilar o el paso peatonal regulado por semáforos de la N-634 que hay en las inmediaciones del Gaztetxe para ir de Urazandi al centro urbano del pueblo. O viceversa.

Tras calificar la del nuevo puente como «una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en el municipio en los últimos años», los responsables municipales subrayan que «con la finalización de la segunda fase, queda garantizada la accesibilidad entre el centro urbano y el barrio de Urazandi».

Cabe recordar que el nuevo puente sustituye a una pasarela anterior que contaba con dos tramos de escalones e importantes pendientes, lo que generaba problemas de accesibilidad para diferentes colectivos como el de las personas mayores o los de quienes deben desplazarse en sillas de ruedas o con carritos de niño.

Para solventar esas barreras arquitectónicas, el nuevo puente de Urazandi se ha conformado con diferentes pasarelas al mismo nivel y con un ascensor público que permite salvar de forma cómoda el desnivel existente entre los dos extremos del puente.

La nueva parada de autobús

La segunda fase del proyecto para renovar de manera integral el puente de Urazandi también ha incluido la restauración de la escultura de Ícaro (ya está situada en su emplazamiento original) y la remodelación de la parada de autobús que había junto a la carretera N-634.

La marquesina de la nueva parada ha sido desplazada unos pocos metros respecto a la anterior y, al igual que el resto de paradas existentes en el municipio, ha sido dotada de uno de los nuevos paneles que permiten conocer el tiempo de espera de las distintas líneas de autobuses.

Según explican desde el Ayuntamiento, «a partir del viernes, la nueva parada de autobús del puente de Urazandi volverá a ser el punto de parada de los servicios que realizan una única detención en el municipio».

Además de ser más accesible que la anterior, la nueva parada de bus situada junto al puente cuenta con un mayor espacio para la espera de las personas usuarias, por lo que también es más segura para la ciudadanía.

Las obras ejecutadas

El proyecto promovido por el Consistorio elgoibartarra para renovar de manera integral el puente de Urazandi consta de cuatro fases diferentes y, de momento, se han ejecutado las dos primeras, que son las que garantizan la accesibilidad entre el citado barrio y el centro urbano de la villa.

Las fases del proyecto que quedan por materializar se ejecutarán más adelante. La tercera fase consistirá en conectar la estructura del puente que ya está lista con la futura residencia de Errezabal, cuyas obras de construcción arrancaron el pasado julio.

El concejal de Urbanismo, Ion Zubiaurre, explica que «nuestra intención es poder acometer la tercera fase del proyecto del puente de Urazandi entre los años 2027 y 2028». De hecho, la actuación a materializar ya está redactada, «pero serán las obras de la residencia las que marcarán el paso y las que nos indicarán en qué momento podremos acometer esa fase», puntualiza el edil.

Respecto a los trabajos materializados cabe recordar que en septiembre del año 2023 se pusieron en marcha las obras de la fase inicial del proyecto, que fueron ejecutadas por la empresa Urbycolan SL. Dicha fase tuvo un coste de 991.840 euros (IVA incluido), se prolongó durante diez meses y consistió, fundamentalmente, en la construcción del nuevo ascensor público y de la nueva pasarela que sirve para acceder a dicho elevador.

Una vez finalizada esa fase inicial, en junio del pasado año se puso en marcha la segunda fase, que ha costado 1.004.374 euros (IVA incluido), se ha prolongado 14 meses y ha sido materializada por la empresa Construcciones Artzamendi SA. Esa segunda fase ha incluido la sustitución de las pasarelas del puente que superan el río Deba y la demolición de la vieja pasarela sobre la N-634.

Para poder llevar a cabo esos trabajos el 9 de octubre del 2024 se cerró al tránsito peatonal el puente que ahora, un año después, se reabre completamente renovado y garantizando la accesibilidad universal entre el centro del pueblo y Urazandi.