Vista de las obras para la construcción de la nueva residencia, con el caserío Errezabal en el centro de la imagen. J.L.

Elgoibar

Propiedad y Ayuntamento alcanzan un acuerdo para derribar el caserío Errezabal

La Diputación asumirá los costes derivados de la demolición del viejo inmueble, que está fuera de ordenación en el planeamiento urbanístico municipal

Jabi Leon

Elgoibar

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

Aunque inicialmente no se contemplaba su derribo, el viejo caserío Errezabal será finalmente demolido en el marco de las obras para la construcción de la ... nueva residencia que la Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha el pasado mes de julio.

