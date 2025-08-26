Propiedad y Ayuntamento alcanzan un acuerdo para derribar el caserío Errezabal

Aunque inicialmente no se contemplaba su derribo, el viejo caserío Errezabal será finalmente demolido en el marco de las obras para la construcción de la ... nueva residencia que la Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha el pasado mes de julio.

El caserío Errezabal se encuentra fuera del ámbito en el que se está construyendo el nuevo complejo asistencial. Sin embargo, el edificio colinda con la parcela en la que se están ejecutando los trabajos, por lo que la dirección de las obras alertó al Consistorio elgoibartarra del riesgo de que el viejo caserío (en desuso desde hace muchos años) acabara viniéndose abajo durante los trabajos en curso.

Ante esa situación, el Ayuntamiento convocó a la propiedad del caserío a una reunión y le mostró su disposición a facilitar el derribo del viejo inmueble, que está fuera de ordenación en el planeamiento urbanístico municipal.

Según explica la alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, «la dirección de las obras de la residencia nos dijo que había riesgo de que el caserío acabara desplomándose durante los trabajos que están en marcha, por lo que desde el departamento municipal de Urbanismo convocamos a la propiedad y le propusimos un acuerdo para derribar el edificio, que al estar en mal estado y fuera de ordenación no tenía ningún futuro».

Finalmente, los diferentes propietarios del caserío (varios miembros de una misma familia) han aceptado la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Elgoibar, que esta misma semana dará a la dirección de las obras de la residencia vía libre para que incluya la demolición del inmueble en su plan de trabajo.

El acuerdo alcanzado entre las partes contempla que los costes del derribo y del posterior desescombro serán asumidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Un acuerdo satisfactorio

La propia alcaldesa subraya que el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y las personas propietarias del viejo Errezabal «es bueno para todas las partes».

Para el Ayuntamiento y la Diputación «porque una vez derribado el viejo caserío las obras podrán desarrollarse en las mejores condiciones posibles y porque el futuro complejo asistencial tendrá un entorno mucho más agradable».

Y para la propiedad «porque se libera del gasto del derribo, que es importante, y porque ya no tendrá que preocuparse más de un inmueble que en los últimos tiempos le está dando bastantes quebraderos de cabeza», señala la primera edil en referencia a la ocupación y el incendio padecidos por el caserío recientemente.