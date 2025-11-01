El programa 'Gure natura ezagutzen' se retomará el domingo con una salida montañera guiada por Akola

El programa 'Gure natura ezagutzen' que promueven conjuntamente la sociedad montañera Morkaiko, Atxutxiamaika y la asociación Baso Biziak se reanudará el próximo domingo con una salida montañera guiada que ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de conocer las particularidades de Akola, una discreta cima enclavada en el término municipal de Hernani que está rodeada de enterramientos megalíticos.

La actividad se llevará a cabo de la mano de Iñaki Sanz Azkue, quien ofrecerá las explicaciones necesarias para comprender a interpretar el paisaje y el recorrido de la ruta, que se desarrollará sobre una distancia de 15 kilómetros con 550 metros de desnivel positivo.

Quienes deseen participar en esta excursión (el autobús saldrá a las 8:00 horas desde la parada de Txankakoa y estará de vuelta en el mismo lugar para las 18:00 horas) pueden apuntarse a través del enlace https://labur.eus/GNE25.

La inscripción cuesta 10 euros (8 para las personas socias de las entidades organizadoras).