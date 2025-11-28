Los premios FEDME reconocen las ascensiones a vista en hielo de Josu Merino en Italia y Suiza

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

El escalador elgoibartarra Josu Merino ha sido galardonado con uno de los ocho Premios FEDME entregados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada con el objetivo de reconocer las actividades de alpinismo y escalada más destacadas del presente año.

Concretamente, Merino ha conseguido junto a su compañero de cordada, el riojano José David López, el premio de la categoría de 'Ascensiones a vista en hielo y dry tooling'; concretamente, por una serie de ascensiones que realizaron el pasado invierno en montañas de Italia y Suiza.

Según explica la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada a través de su web, Merino y López «enfrentaron rutas en Dolomitas, Cogne y Suiza, completando todas ellas (excepto un largo afectado por rotura de canto) a vista (sin conocer las vías con anterioridad), incluso en condiciones muy difíciles, con hielo escaso y estructuras rotas».

En Dolomitas (Italia) Josu escaló varias rutas: «La mayoría tenían entre 100 y 150 metros de longitud y se realizaron en condiciones exigentes, con hielo poco formado y estructuras rotas en algunos tramos». En Cogne (Italia) completó rutas que «destacan por su técnica y dificultad»; y en la región de Kandersteg (Suiza) «encadenó», lo que significa que logró escalar una ruta o un bloque de principio a fin sin caerse, sin colgarse de la cuerda ni de las protecciones y sin utilizar medios artificiales para progresar.

El dossier de estas ascensiones invernales de Josu Merino y José David López pueden verse en la web https://fedme.es.