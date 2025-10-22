«El 21% de las personas adolescentes de Elgoibar no tiene algún problema de salud mental»

El pasado 25 de febrero representantes del Ayuntamiento de Elgoibar, Elhuyar y Danobatgroup comparecieron en el salón de actos Ernest Lluch de Donostia para ... presentar 'Zurrunbiloa'; un ambicioso proyecto promovido con el principal objetivo de «conocer qué está pasando con la salud mental de la juventud y abrir vías para su transformación».

Durante aquella presentación, en la que también tomaron parte profesionales del ámbito de la salud, las responsables de Zurrunbiloa, Garazi Andonegi y Aitziber Agirre, y los jóvenes Aroa Colás, Eneko Sagastume, Laura De la Iglesia y Garazi Olaizola, se avanzó que el proyecto Zurrunbiloa iba a constar de tres fases bien diferenciadas.

La primera de ellas consistió en la creación de cinco audiovisuales en los que se recogieron los testimonios de los citados jóvenes (Aroa, Eneko, Laura y Garazi) y se dio voz a diez personas expertas en distintos campos (la sociología, la neurociencia, la farmacia, la psicología, la sexología, la psiquiatría, la docencia o la salud digital) «para tener en cuenta la mirada de los jóvenes ante la crisis de salud mental juvenil».

Dichos audiovisuales están a disposición de todas las personas interesadas en la plataforma Primeran y en la web zurrunbiloa.eus, donde también se pueden consultar entrevistas con expertos, consejos o propuestas para padres, madres y jóvenes, recursos de apoyo y contenidos científicos más avanzados.

Fase a nivel local, en Elgoibar

La segunda fase del proyecto Zurrunbiloa trata de crear recursos para responder desde la comunidad a la problemática de la salud mental. Para ello, se seleccionó una localidad, Elgoibar, donde se ha impulsado la realización de un diagnóstico a nivel local.

Según las previsiones, en el documento a materializar en el marco de esta fase central del proyecto Zurrunbiloa se iban a incluir «una descripción de todos los recursos públicos existentes en el municipio en torno a la salud mental»; así como un diagnóstico de situación que se iba a realizar con el alumnado de los centros escolares del pueblo.

Para ello, los jóvenes que ofrecieron sus testimonios en los audiovisual de Zurrunbiloa compartirían sus vivencias de primera mano con los adolescentes de Elgoibar, y se recogería la percepción de estos últimos.

Por último, estaba prevista la realización de sesiones de trabajo con los agentes que trabajan con adolescentes en Elgoibar «para recoger la lectura que estos agentes hacen del bienestar emocional de la juventud en el pueblo».

A través de esta fotografía general, se identificarán los principales problemas y sus agentes, y se ofrecerán sesiones formativas en el ámbito local dirigidas a padres, madres, educadores, personal técnico, etc.

Este jueves, la presentación

El salón de plenos del Ayuntamiento de Elgoibar acogerá este jueves (a las 18.00 horas) un interesante acto en el que representantes municipales, de Elhuyar y de Danobatgroup presentarán ante la ciudadanía «los primeros resultados del proyecto Zurrunbiloa en Elgoibar».

En dicha sesión, «se dará a conocer el trabajo realizado hasta ahora (en la segunda fase del proyecto, que sigue en marcha) y las principales conclusiones del diagnóstico sobre el bienestar emocional de las y los adolescentes».

Los agentes implicados avanzan que el diagnóstico de situación realizado con la juventud local «ha aportado datos e impresiones de gran interés, que ofrecen una visión valiosa sobre las vivencias y retos de la juventud elgoibarresa».

Aunque no han querido adelantar datos concretos, la portada del diagnóstico de situación elaborado revela que «el 21% de las y los adolescentes de Elgoibar no tiene algún problema de salud mental»; una aseveración de la que se deduce otro dato preocupante: el 79% de la juventud local sí que padece algún problema de salud mental.

Sea como fuere, las entidades promotoras de Zurrunbiloa destacan que «el bienestar de las y los jóvenes es una responsabilidad compartida y que el trabajo conjunto es la mejor forma de avanzar».

Por ello, invitan «a toda la ciudadanía y, especialmente, a las familias, a participar en la sesión de esta tarde»; toda vez que «será una oportunidad para que las madres y los padres del pueblo conozcan de cerca la realidad de sus hijas e hijos... y para reflexionar conjuntamente».