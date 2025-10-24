La pasarela sobre el río del puente de Urazandi se cerrará el lunes y el martes

J. L. elgoibar. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

El Ayuntamiento de Elgoibar comunica a la ciudadanía que a las 9:00 horas del próximo lunes se procederá al cierre temporal de la pasarela sobre el río Deba del nuevo puente de Urazandi.

Dicha pasarela se cerrará «para aplicar un tratamiento especial que mejore la adherencia de la rampa y garantice la seguridad de las personas usuarias». Según las previsiones, dichos trabajos «tendrán una duración aproximada de dos días», durante los cuales la pasarela estará cerrada.