Elgoibar

Ongarri cierra hoy las sesiones de cineclub de este mes y avanza las de noviembre

J. L.

Elgoibar.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá este miércoles (a las 21.00 horas) la proyección del largometraje 'La receta perfecta' que servirá para cerrar las sesiones de cineclub organizadas por el colectivo Ongarri para este mes.

Aún así, las asociación ya ha avanzado los títulos de las tres películas que se podrán ver en el cineclub de noviembre.

Para empezar, el día 5 del próximo mes se proyectará el largometraje 'On Falling', una coproducción británico-portuguesa dirigida por Laura Carreira y protagonizada por Joana Santos que se podrá ver en versión original (con subtítulos en castellano).

Una semana más tarde (el 12 de noviembre) el Herriko Antzokia albergará la proyección de 'Si yo pudiera hibernar'; mientras que el día 19 se podrá ver 'La Furia' (esa última sesión está organizada de la mano del departamento municipal de Igualdad).

