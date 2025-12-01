Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Elgoibar

La oficina móvil para renovar el Pasaporte y el DNI regresará el 15 de enero a la localidad

J. L.

elgoibar.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

Tras agotar todos los turnos disponibles el pasado día 27 de noviembre, la oficina móvil que utiliza la Policía Nacional para ofrecer el Servicio Integral de Documentación regresará a Elgoibar el próximo día 15 de enero.

Así, la ciudadanía local tiene una nueva ocasión para renovar el Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte sin tener que desplazarse a otros municipios del territorio como Eibar, Irun o Donostia.

Al igual que en su primera visita, la oficina móvil del Servicio Integral de Documentación recalará en Kalegoen plaza, donde atenderá a la ciudadanía de 9.00 a 13.30 horas.

Para poder hacer uso del servicio es necesario reservar cita previa en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento o llamando al 943 741 050. El número de plazas es limitado y estas se asignarán por orden de inscripción. Por ello, las personas interesadas en hacer uso del servicio deberán reservar cita lo antes posible.

La renovación del DNI tiene un coste de 12 euros y la del Pasaporte de 30 euros; si bien dichos trámites son gratuitos para las familias numerosas. En cualquier caso, el pago deberá realizarse en efectivo y para poder renovar cualquiera de los documentos las personas usuarias deberán acudir a la cita «con una foto reciente, en color y con fondo blanco».

Además de poder renovar el DNI y el Pasaporte (el proceso dura unos 10 minutos), en la unidad móvil de la Policía Nacional también se podrá actualizar el DNI electrónico y los certificados digitales «sin necesidad de inscripción previa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La oficina móvil para renovar el Pasaporte y el DNI regresará el 15 de enero a la localidad