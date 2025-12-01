La oficina móvil para renovar el Pasaporte y el DNI regresará el 15 de enero a la localidad

J. L. elgoibar. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Tras agotar todos los turnos disponibles el pasado día 27 de noviembre, la oficina móvil que utiliza la Policía Nacional para ofrecer el Servicio Integral de Documentación regresará a Elgoibar el próximo día 15 de enero.

Así, la ciudadanía local tiene una nueva ocasión para renovar el Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte sin tener que desplazarse a otros municipios del territorio como Eibar, Irun o Donostia.

Al igual que en su primera visita, la oficina móvil del Servicio Integral de Documentación recalará en Kalegoen plaza, donde atenderá a la ciudadanía de 9.00 a 13.30 horas.

Para poder hacer uso del servicio es necesario reservar cita previa en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento o llamando al 943 741 050. El número de plazas es limitado y estas se asignarán por orden de inscripción. Por ello, las personas interesadas en hacer uso del servicio deberán reservar cita lo antes posible.

La renovación del DNI tiene un coste de 12 euros y la del Pasaporte de 30 euros; si bien dichos trámites son gratuitos para las familias numerosas. En cualquier caso, el pago deberá realizarse en efectivo y para poder renovar cualquiera de los documentos las personas usuarias deberán acudir a la cita «con una foto reciente, en color y con fondo blanco».

Además de poder renovar el DNI y el Pasaporte (el proceso dura unos 10 minutos), en la unidad móvil de la Policía Nacional también se podrá actualizar el DNI electrónico y los certificados digitales «sin necesidad de inscripción previa».