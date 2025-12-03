Ocho requisitos para un Elgoibar más euskaldun

El Herriko Antzokia vistió este miércoles por la tarde sus mejores galas para acoger la presentación en sociedad de Batera Elgoibarren; una iniciativa popular promovida ... por el Ayuntamiento y la asociación Elgoibarko izarra con un objetivo principal: «que dentro de diez años en Elgoibar se escuche y se hable más euskera».

El proceso, que se presentó en el marco del Día Internacional del Euskera, se desarrolló entre los pasados meses de enero y junio; estuvo dinamizado y guiado por Onintza Olaizola e Irati Agorria (de Taupa euskaltzaleon mugimendua) y contó con la participación de 105 elgoibartarras, que tras numerosos encuentros lograron consensuar ocho condiciones que se deberían cumplir para que Elgoibar sea más euskaldun.

Esos ocho requisitos se presentaron este miércoles en el Herriko Antzokia en un acto que se llevó a cabo con servicio de traducción simultánea (en el proceso de trabajo han participado también personas que no saben euskera) y que fue más emotivo que informativo.

Elgoibar tendrá «antes del verano de 2026» un pacto local que recogerá «lo que queremos hacer en los próximos diez años»

Y es que las condiciones acordadas no se expusieron mediante un simple discurso oral, sino a través de las actuaciones de diferentes colectivos o personas del ámbito de la cultura local como el grupo de danza Biraka, Mari Juli Conde, Aitor Nova y Nerea Gil, Aitor Gisasola o las componentes del grupo musical Kitziki Olatz Macazaga y Maddi Arrieta.

Presentación y condiciones

Con Gorane Ayesta como maestra de ceremonias, el acto de este miércoles en el Herriko Antzokia arrancó con la presentación en sociedad de Batera Elgoibarren; un proceso de trabajo realizado «con la gente del pueblo y para la gente del pueblo» que ha tenido tres características principales: «la diversidad, el diálogo y el acuerdo».

A continuación se proyectó un breve video-resumen del análisis sociolingüístico realizado por la empresa Siadeco para conocer la situación del euskera en Elgoibar (el estudio completo se presentará a partir de enero).

Y así se llegó al momento de dar a conocer los ocho requisitos que se deberían cumplir para que dentro de una década en Elgoibar se hable y se escuche más euskera.

El primero de ellos aboga por «adoptar medidas para garantizar la interculturalidad y para fomentar el conocimiento mutuo entre personas de culturas y lenguas diferentes»; el segundo por «dar cuenta de las opciones existentes para estudiar euskera y facilidades a todas las personas que quieren o necesitan aprender el idioma»; y el tercero por «relacionar el euskera con vivencias buenas y agradables, para lo que se incidirá, especialmente, en tres ámbitos: el deporte, el tiempo libre y la cultura». De esa forma, el euskera se unirá a sentimientos y emociones, al mismo tiempo que se crearán referentes positivos.

La cuarta condición que según el acuerdo alcanzado en el marco del proceso Batera Elgoibarren se debería cumplir para que Elgoibar sea un municipio más euskaldun sería «crear un discurso renovado para dar al euskera el prestigio que necesita». Para ello «habrá que trabajar en la trasmisión de la historia, el euskera y la idiosincrasia de la localidad a las nuevas generaciones».

El quinto requisito apuesta por «incidir en las políticas educativas, siendo conscientes de la segregación existente en los centros escolares del pueblo, para responder como comunidad». En este sentido, «se fortalecerá la Mesa de la Educación de Elgoibar para regular el tratamiento que debe tener el euskera en los colegios y facilitar la inclusión e integración».

La sexta condición acordada aboga por «construir una identidad vasca abierta, generosa y receptiva»; la séptima por «realizar un recibimiento lingüístico a las personas recién llegadas al pueblo y organizar actividades para promover el uso del euskera entre quienes ya viven en el municipio»; y la octava por «redactar y aceptar un pacto de pueblo para profundizar en la consciencia lingüística de las y los elgoibartarras y para socializar que la cuestión del euskera es responsabilidad de todas y de todos».

Aunque fue la última en presentarse, la primera de las ocho condiciones que se va a poner en marcha es la del pacto local: «Es hora de que, en lo referente al euskera, las y los elgoibartarras empecemos a pensar, decidir y actuar como pueblo; a la vez y en la misma dirección».

Dicho pacto recogerá «lo que queremos hacer en los próximos diez años» y en él tendrán sitio «todas las personas, agentes y entidades locales dispuestas a asumir su responsabilidad para que Elgoibar sea un municipio más euskaldun». Si todo transcurre según lo previsto, el pacto local del euskera estará listo «antes del próximo verano».