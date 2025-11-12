Las obras para construir el nuevo centro de salud arrancarán «en el primer trimestre de 2026»

Vista del edificio de la plaza del mercado, que será demolido para construir el nuevo ambulatorio.

Jabi Leon ELGOIBAR. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

El departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado que los trabajos para la construcción del nuevo centro de salud de Elgoibar darán comienzo en el primer trimestre del próximo año, «previsiblemente en el mes de marzo».

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses y supondrán una inversión de 6.831.349 euros, arrancarán con el derribo del viejo edificio de la plaza del mercado, en cuyo solar resultante (de unos 400 metros cuadrados) se erigirá el nuevo ambulatorio. Este tendrá una superficie construida de 2.251 metros cuadrados, más del doble que el actual centro de salud, que dispone de 960 metros cuadrados útiles.

Además, el edificio del nuevo equipamiento asistencial contará con seis plantas (dos bajo rasante y cuatro sobre rasante), lo que permitirá fortalecer la atención primaria en la comarca y ofrecer una cartera de servicios mucho más completa.

En este sentido, desde el departamento vasco de Salud inciden en que el nuevo ambulatorio de Osakidetza que se va a construir en la céntrica Kalebarren plaza de Elgoibar será «una infraestructura moderna, funcional y adaptada a las necesidades asistenciales actuales, que permitirá ofrecer una atención sanitaria más cercana y accesible a las cerca de 18.000 personas residentes en Elgoibar, Mendaro y Soraluze».

En cuanto a los servicios, cabe destacar que el nuevo equipamiento «dispondrá de nuevas áreas específicas de atención a la mujer, exploración ecográfica y de fisioterapia y rehabilitación, así como de un notable incremento del número de consultas médicas y de enfermería y zona de medicina familiar y pediatría.

Amplia cartera de servicios

El futuro centro de salud de Elgoibar ofrecerá más servicios que el ambulatorio actual, «con espacios modernos, amplios y confortables tanto para pacientes como para profesionales».

Según se recoge en el proyecto que se va a llevar a cabo, el nuevo equipamiento asistencial contará con 26 consultas médicas y de enfermería; área administrativa; zona de medicina familiar y pediatría; área de atención a la mujer, con consulta de matrona, consulta de ginecología y varias salas de apoyo, lo que «permitirá ofrecer una atención integral en salud femenina y reforzar el seguimiento de los procesos de embarazo, parto y posparto».

Ádemás, el nuevo ambulatorio contará con salas de curas, ecografías, extracciones, urgencias, lactancia y preparación al parto, así como «un área de fisioterapia, que incluirá una consulta y una sala específica para tratamientos y ejercicios de rehabilitación, mejorando así la oferta actual y facilitando la recuperación de pacientes con distintas patologías musculoesqueléticas».

Todo ello sin olvidar que en el centro de salud tampoco faltarán los espacios destinados al personal de Osakidetza y las zonas comunes para reuniones, coordinación y formación.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que, gracias a esta nueva distribución, «el edificio permitirá mejorar la organización del trabajo, reducir los tiempos de espera y ofrecer una atención más personalizada y cercana a la ciudadanía».

Además, los responsables del departamento de Salud y Osakidetza se muestran convencidos de que el nuevo equipamiento «contribuirá a fortalecer la red de atención primaria, garantizando espacios accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales y futuras de la población».