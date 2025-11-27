Nuala elkartea invita a tomar parte en las actividades con las que conmemorará el Día de la Discapacidad, mañana

Nuala elkartea, la asociación elgoibartarra que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias, celebrará este sábado el Día Internacional de la Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre.

Y lo hará instalando en el parque de Lekueder (si llueve en los soportales de la parroquia) un puesto que ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de conocer la importante labor que desempeña la asociación para ofrecer opciones formativas y de ocio y mejorar la integración social de las y los jóvenes con diversidad funcional de la comarca.

Además, las niñas y los niños tendrán la posibilidad de disfrutar con un txoko infantil que se habilitará en torno al puesto de Nuala. Entre otras actividades las personas voluntarias de la asociación pintarán las caras de los más pequeños, contarán cuentos, ofrecerán juegos...

Todo ello, sin olvidar que quienes se acerquen hasta el puesto de Nuala (estará abierto de 11.00 a 14.00 horas) podrán apoyar a la asociación adquiriendo alguno de los numerosos artículos (nuevas camisetas, sudaderas, cuadernos, mochilas...) que pondrá a la venta.

Cabe señalar que este año el material adquirido por Nuala lo ha pagado el instituto de Formación Profesional Meka, que el pasado martes celebró un acto de agradecimiento a Nuala.

Y es que, gracias al impulso de esta asociación, el instituto Meka ofrece desde este curso un nuevo ciclo adaptado de formación profesional básica, perteneciente al área de Gestión Administrativa de Empresas.

Nuala elkartea planteó en el Ayuntamiento de Elgoibar la necesidad de poner en marcha un ciclo formativo adaptado a personas con diversidad funcional; el Consistorio recogió el guante y acudió de la mano del instituto Meka al departamento de Educación del Gobierno Vasco, cuyos responsables vieron con buenos ojos la propuesta y posibilitaron la puesta en marcha del citado nuevo ciclo adaptado de formación profesional básica.