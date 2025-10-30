Se necesitan voluntarios para la gran recogida a favor del Banco de Alimentos del 7 y 8 de noviembre

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La asociación de personas jubiladas y pensionistas Elgoibarko Jubilatuen Biltokia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume al grupo de personas voluntarias que se está conformando con el objetivo de poder llevar a buen puerto la gran recogida a favor del Banco de Alimentos de Gipuzkoa de este otoño, que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre (el viernes y el sábado de la próxima semana).

Aunque en otras ocasiones la organización de esta recogida en Elgoibar se ha llevado a cabo de manera coordinada con el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, esta vez los preparativos están en manos, exclusivamente, de la asociación de personas jubiladas del pueblo, que anima a las y los elgoibartarras a sumarse al grupo de voluntariado.

Las personas dispuestas a dedicar alguna hora a esta iniciativa solidaria a favor del Banco de Alimentos pueden apuntarse a través de quienes integran la directiva de Elgoibarko Jubilatuen Elkartea o acudiendo (hoy o el próximo lunes, de 11.00 a 12.00 horas) a la oficina que esta asociación tiene en el hogar.