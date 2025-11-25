Mujeres científicas explican su labor al alumnado de Bizilabe

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El alumnado del programa Bizilabe Elgoibar ha recibido recientemente la visita de Ainara Astigarraga (Ingeniera en Control de Calidad), Eva Rodríguez (física en Tekniker), Ana Carolina Lodeiro (responsable de ventas de Ciudades Inteligentes) y Miren Otal (ingeniera de AVS); cuatro mujeres profesionales de la ciencia y la tecnología que han explicado a las niñas y niños su labor. Todo ello, para contribuir a romper los estereotipos de género que a día de hoy siguen siendo una barrera para que las niñas se decanten por los estudios científicos o tecnológicos.