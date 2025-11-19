Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cruz, en agosto. PABLO CRESPO

Elgoibar

Morkaiku, el nombre original del monte recuperado al final de 2011

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

Aunque desde su creación en 1943 la sociedad montañera de Elgoibar se llama Morkaiko, el nombre original de ese emblemático monte es Morkaiku. Además, Morkaiku también es el nombre oficial desde el 15 de diciembre del 2011; día en el que el Pleno municipal de Elgoibar procedió a la aprobación del documento sobre la toponimia local.

Dicho trabajo, promovido por el departamento de Euskera del Ayuntamiento y materializado de la mano de Euskaltzaindia con la colaboración de numerosos ciudadanos y agentes locales, permitió recuperar los nombres originales de diferentes lugares del pueblo. Entre ellos están los de los barrios rurales: Aiastia, Azkue, Sallobente-Ermuaran, Idotorbe.... pero también otros muchos como Erretsundi, Kalegoen plaza, Kalebarren plaza... o Morkaiku.

De hecho, en el estudio sobre la toponimia de Elgoibar los miembros de Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, se refieren a Morkaiku como una de las sorpresas que deparó la investigación. Y es que, «sin lugar a dudas, el viejo nombre en euskera de ese monte era Morkaiku»; toda vez que «ya aparece escrito así en documentos de 1811».

