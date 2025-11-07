Morkaiko invita a participar «de un modo no tan competitivo» en la XXXI Subida a Karakate

Decenas de personas animan a un grupo de atletas en el tramo final de la ascensión a Karakate de 2023.

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Como cada año con la llegada del tercer fin de semana de noviembre, Elgoibar se prepara para vivir el próximo sábado, día 15 de noviembre, una nueva edición (será la 31ª) de la popular Subida a Karakate; un evento consagrado en el calendario deportivo local y que (haga el tiempo que haga) volverá a reunir a decenas de elgoibartarras en la cima del emblemático monte.

Al igual que hiciera el pasado año, la sociedad montañera Morkaiko, organizadora de la prueba, ha hecho un llamamiento a participar «de un modo no tan competitivo, sin estar pendientes de los tiempos a realizar y disfrutando de la carrera desde dentro».

Como es habitual, la Subida a Karakate del 2025 arrancará a las 11.00 horas «desde el frontis del frontón de Kalegoen plaza» y discurrirá por los mismos derroteros de siempre.

Este año también habrá premio para quien, sin pasarse, más se aproxime al doble del tiempo empleado por el vencedor

En consecuencia, los participantes deberán completar el tramo inicial de la prueba (hasta Erretsundi) siguiendo un recorrido definido previamente por la organización, pero a partir de ese punto podrán elegir el itinerario que consideren oportuno hasta alcanzar el punto geodésico situado en la cima de Karakate. Eso sí, «respetando siempre los cerramientos de los baserritarras».

125 dorsales disponibles

Para participar en la Subida a Karakate se recomienda estar federado; toda vez que «quienes no lo estén correrán bajo su responsabilidad». Además, los menores de 18 años podrán tomar parte en la prueba pero para ello deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales.

En cualquier caso, todas las personas que se animen a participar en la XXXI Subida a Karakate (habrá 125 dorsales disponibles) deberán afrontar un exigente recorrido de unos cuatro kilómetros de ascensión con un desnivel positivo aproximado de 650 metros.

Por primera vez la inscripción no será gratuita. Quienes deseen tomar parte en la Subida a Karakate del 2025 deberán abonar un precio simbólico de 5 euros; con la particularidad de que el precio será de 10 euros para quienes deseen acudir a la comida que se celebrará al final de la prueba en la sociedad Konporta (hay 45 plazas y tendrán prioridad las y los participantes que se inscriban antes).

En este sentido cabe señalar que quienes deseen apuntarse para la Subida a Karakate podrán hacerlo el mismo sábado en Kalegoen plaza (entre las 9.00 y las 10.00 horas).

Txapelas y 'jugosos' premios

Al igual que en las ediciones precedentes, en la Subida a Karakate de 2025 se repartirán los cinco premios habituales: para los vencedores en las categorías masculina y femenina (txapela, queso de Mausitxa y botella de sidra de Lizagasar), para el primer y la primera elgoibartarra (queso y sidra) y para quien alcance la cima con una mejor cara (queso y sidra).

Además, tal y como hizo el pasado año, la organización también premiará al participante que, sin pasarse, más se aproxime al doble del tiempo empleado por el vencedor absoluto.