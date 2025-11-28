Una mesa redonda sobre inclusión abrirá la 19ª gala del deporte federado

Jabi Leon elgoibar. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Herriko Antzokia acogerá el 17 de diciembre la 19ª edición de la gala del deporte federado que el Patronato Municipal de Deportes organiza cada año con el objetivo de reconocer la labor que desempeñan a lo largo del año los clubes de la localidad.

Durante ese acto, que dará comienzo a las 19.30 horas y estará abierto a la asistencia de todas las personas interesadas, se entregarán un total de 23 premios. De todos ellos 19 serán entregados por los clubes y asociaciones deportivas del pueblo a personas (técnicos, deportistas, voluntarios...) o entidades (patrocinadores...) que consideren merecedoras del galardón; mientras que los otros cuatro premios los entregará el Patronato Municipal de Deportes.

Liga Genuine

La gala del deporte federado de este año arrancará con una mesa redonda, que en esta ocasión abordará el tema de la inclusión y el deporte.

Dicho acto girará en torno al modelo de La Liga Genuine, en la que el fútbol se convierte en vehículo para la inclusión social de numerosas personas con discapacidad; y contará con la participación de representantes de las fundaciones de la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao y la Sociedad Deportiva Eibar.