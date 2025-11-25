Una mesa redonda mostrará el viernes las experiencias de deportistas sordos

J. L. elgoibar. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La Casa de Cultura acogerá el viernes (a las 18:30 horas) una mesa redonda que servirá para conocer la experiencia de deportistas sordos. Organizado por el grupo deportivo Gigorraki, que forma parte de la Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa, el acto contará con la participación de Alaitz Ciarsolo (natación) y del elgoibartarra Aingeru Molina (tiro con arco).