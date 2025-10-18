Medio siglo al servicio de Aiastia y de su gente

Las vecinas y vecinos de Aiastia que celebraron las 'Bodas de Oro' de la sociedad con una comida en el restaurante Belaustegi.

El pasado fin de semana no fue uno más en el barrio Aiastia de Elgoibar. Apenas habían pasado unos pocos días desde la celebración de sus fiestas de San Miguel pero las vecinas y los vecinos del barrio seguían teniendo una importante celebración pendiente: las 'Bodas de Oro' de Kalamua elkartea; la sociedad que a lo largo del último medio siglo ha servido como lugar de encuentro para las y los 'sanmigeldarras'.

Conformada en la actualidad por 54 personas socias, Kalamua elkartea se fundó el 13 de abril de 1975 y ocupa un lugar de privilegio en el corazón de Aiastia, concretamente, en el local que en su día albergó la escuela del barrio.

Sea como fuere, las socias y los socios de Kalamua elkartea celebraron el pasado día 11 de octubre las primeras cinco décadas de andadura de la entidad.

El programa conmemorativo arrancó con un oficio religioso en la ermita del barrio y continuó con un partido de pelota (Ibon Ibarra y Harri Otermin se impusieron 22-21 a la pareja formada por Felix Conde y Beñat Azketa) y con una comida en el restaurante Belaustegi a la que asistieron 66 personas.

A partir de ahí, los participantes en el encuentro se desplazaron hasta el frontón Murkaikupe, donde rindieron un merecido homenaje al recordado Javier Arrizabalaga 'Belarreta'.

Y es que Javier no solo fue uno de los socios fundadores de Kalamua elkartea.También ejerció durante prácticamente tres décadas como alcalde del barrio y fue uno de los principales impulsores del proyecto para construir el frontón de Aiastia, que desde ahora cuenta con una imagen de 'Belarreta' en su rebote.