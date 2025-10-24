Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EHMDZ

Elgoibar

Mayi Mujika, EH-ko mendi duatloiko txapeldun

Ostirala, 24 urria 2025, 21:00

Comenta

Mayi Mujikak Euskal Herriko Mendi Duatloien Txapelketa irabazi zuen aurreko asteburuan Kanpezun. Mujikak 02h03:52 denbora egin zuen proba osatzeko. Hasteko, partehartzaileek 5,64 kilometro egin zituzten korrika. Horren ondoren 16,54 kilometroko ibilbidea egin zuten mendiko bizikletarekin, eta azkenik, beste bi kilometro korrika. Mujikak Ia hiru minutuko aldea atera zion helmugan iaz Euskal Herriko txapelduna izan zen Massi Olaetxea usurbildarrari.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mayi Mujika, EH-ko mendi duatloiko txapeldun

Mayi Mujika, EH-ko mendi duatloiko txapeldun