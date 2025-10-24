Mayi Mujika, EH-ko mendi duatloiko txapeldun

ElgoibarMayi Mujika, EH-ko mendi duatloiko txapeldun
Ostirala, 24 urria 2025, 21:00
Mayi Mujikak Euskal Herriko Mendi Duatloien Txapelketa irabazi zuen aurreko asteburuan Kanpezun. Mujikak 02h03:52 denbora egin zuen proba osatzeko. Hasteko, partehartzaileek 5,64 kilometro egin zituzten korrika. Horren ondoren 16,54 kilometroko ibilbidea egin zuten mendiko bizikletarekin, eta azkenik, beste bi kilometro korrika. Mujikak Ia hiru minutuko aldea atera zion helmugan iaz Euskal Herriko txapelduna izan zen Massi Olaetxea usurbildarrari.