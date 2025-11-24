Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Markel Kerexeta con el trofeo de campeón de Segunda. ZUBI ONDO

Elgoibar

Markel Kerexeta gana el torneo zonal de Segunda y consigue el ascenso a Primera territorial

Tiene opciones de ganar el Torneo Berkoa de Mintxeta; a falta de la última jornada comparte el liderato con el azpeitiarra Andrés Pérez

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Tras siete semanas consecutivas de intensa competición, el club Zubi Ondo de Elgoibar ha dado por finalizados los campeonatos zonales de Gipuzkoa que se han disputado en su local de la calle Juan Mugertza.

En el campeonato zonal de Segunda han participado ocho ajedrecistas. La victoria ha sido para el elgoibartarra Markel Kerexeta, que tras las siete partidas disputadas (todos contra todos) ha sumado 6,5 puntos. El segundo puesto se lo ha llevado el beasaindarra Alberto Bellosillo (5,5 puntos) y el tercero el zarauztarra Andoni Etxabe (4 puntos).

Además de los correspondientes trofeos, los dos primeros clasificados en el campeonato zonal de Segunda (Kerexeta y Bellosillo) han logrado un premio más importante: ascender a la Primera División del ajedrez de Gipuzkoa.

Con ese ascenso Markel Kerexeta se convierte (junto a Juanjo Gómez, Juan Manuel Navarro y Mikel León) en el cuarto jugador elgoibartarra que puede competir individualmente en Primera territorial; y pasa a ser el quinto integrante del club Zubi Ondo que puede jugar en la citada categoría. No en vano, a los ajedrecistas citados anteriormente hay que sumar a Félix Manso, que a pesar de ser y residir en Urnieta es desde hace ya varios años un miembro más del club elgoibartarra (además es de nivel Preferente, la categoría que está por encima de la Primera territorial).

En cabeza en el Torneo Berkoa

Markel Kerexeta se encuentra en un gran momento de forma. Y es que, además de conseguir el deseado ascenso a la Primera División de Gipuzkoa (el pasado año fue tercero en el campeonato zonal y se quedo a las puertas), mantiene intactas las opciones de hacerse con la victoria en el Torneo Berkoa que se está jugando este otoño en el bar de Mintxeta.

A falta de disputarse la última jornada, Markel comparte el liderato con el azpeitiarra Andrés Pérez. Markel y Andrés han ganado cinco partidas cada uno y han hecho tablas entre ellos, por lo que en caso de que ambos ganen la última partida serán los puntos obtenidos por sus rivales los que decidirán quién es el ganador.

