Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Malape y Salento suman nuevas victorias y siguen al frente de sus clasificaciones

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo disputaron el pasado fin de semana una nueva jornada liguera, que se saldó con sendos triunfos del Malape taberna y del Pizzería Salento y con un empate del Alcorta Forging Group.

Con estos resultados, tanto el Malape como el Salento siguen contabilizando por victorias sus partidos ligueros, por lo que se mantienen como líderes invictos al frente de sus respectivas clasificaciones.

En lo referente a esta última jornada, el Malape taberna de Liga Vasca femenina consiguió una nueva y contundente victoria (23-30) en su visita al Ameztoi Zarautz, que tras la disputa de los seis primeros encuentros del campeonato es sexto y está situado en mitad de la tabla clasificatoria.

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina no pudo pasar del empate (29-29) en el partido que disputó como local ante el correoso Lau Bide jatetxea de Legazpi (tercero). Con este empate, el Alcorta pierde un puesto en la clasificación y se coloca quinto.

Finalmente, el Pizzería Salento se impuso con facilidad (30-19) al Egia Kata taberna, por lo que los elgoibartarras han ganado los nueve encuentros disputados hasta la fecha y son líderes en solitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Malape y Salento suman nuevas victorias y siguen al frente de sus clasificaciones