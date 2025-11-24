Malape y Salento suman nuevas victorias y siguen al frente de sus clasificaciones

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo disputaron el pasado fin de semana una nueva jornada liguera, que se saldó con sendos triunfos del Malape taberna y del Pizzería Salento y con un empate del Alcorta Forging Group.

Con estos resultados, tanto el Malape como el Salento siguen contabilizando por victorias sus partidos ligueros, por lo que se mantienen como líderes invictos al frente de sus respectivas clasificaciones.

En lo referente a esta última jornada, el Malape taberna de Liga Vasca femenina consiguió una nueva y contundente victoria (23-30) en su visita al Ameztoi Zarautz, que tras la disputa de los seis primeros encuentros del campeonato es sexto y está situado en mitad de la tabla clasificatoria.

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina no pudo pasar del empate (29-29) en el partido que disputó como local ante el correoso Lau Bide jatetxea de Legazpi (tercero). Con este empate, el Alcorta pierde un puesto en la clasificación y se coloca quinto.

Finalmente, el Pizzería Salento se impuso con facilidad (30-19) al Egia Kata taberna, por lo que los elgoibartarras han ganado los nueve encuentros disputados hasta la fecha y son líderes en solitario.