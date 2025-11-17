Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Malape y Salento siguen con su racha de victorias y el Alcorta cae por la mínima en Muskiz

J. L.

elgoibar.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontaron el pasado fin de semana una nueva jornada liguera, que se saldó con sendas victorias de Malape y Salento y con derrota del Alcorta.

En la Liga Vasca femenina, el Malape Taberna sumó un nuevo triunfo (29-24) frente al Aloña Mendi de Oñati, con lo que las elgoibartarras han ganado las cinco jornadas disputadas hasta la fecha y siguen compartiendo el liderato de la clasificación con Ereintza Bitek y Zuhegan Orio Eragin.

Por su parte, el Alcorta Forgin Group de la Liga Vasca masculina perdió por la mínima (29-28) en su visita al Muskiz y cae hasta la cuarta posición de la tabla clasificatoria.

Finalmente, el Pizzería Salento de la Segunda territorial masculina consiguió una nueva victoria (24-27) en casa del Eibar eskubaloia C, por lo que sigue comandando la clasificación en solitario (los elgoibartarras han ganado los ocho partidos de Liga disputados hasta ahora).

diariovasco Malape y Salento siguen con su racha de victorias y el Alcorta cae por la mínima en Muskiz