Malape y Salento defienden este sábado en Olaizaga sus respectivos lideratos

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este fin de semana una nueva jornada liguera, en la que Malape taberna y Pizzería Salento defenderán sus respectivos lideratos jugando en la cancha del polideportivo Olaizaga. El Alcorta Forging group, por su parte, ejercerá de visitante.

En lo referente a los encuentros que se disputarán en el polideportivo elgoibartarra, el primer equipo local que saltará a la cancha será el Pizzería Salento de Segunda territorial masculina (líder invicto tras nueve jornadas), que se medira este sábado (a las 17.45 horas) al Aloña Mendi de Oñati (colista con 3 puntos).

Seguidamente (a las 19.30 horas) será el turno del Malape taberna de la Liga Vasca femenina (líder invicto tras seis jornadas), que recibirá la visita del Berango Urduliz (cuarto con ocho puntos).

Por último, el Alcorta Forging Group de la Liga Vasca masculina (5º con 10 puntos), se desplazará el domingo a Pasaia Donibane para enfrentarse (a las 13.15 horas) al Donibane Kalaburtza (líder invicto).