El Malape cosecha su primera derrota, el Alcorta empata y el Salento vuelve a ganar y sigue líder

J. L. elgoibar. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo disputaron el pasado fin de semana una nueva jornada liguera, que se saldó con la primera derrota de la temporada del Malape taberna, un meritorio empate del Alcorta Forging Group en casa del líder y una nueva victoria del Pizzería Salento.

En la Liga Vasca femenina, el Malape taberna cosechó su primera derrota de la presente campaña, tras haber ganado los seis encuentros anteriores. Las elgoibartarras perdieron por la mínima (24-25) en el encuentro que disputaron en la cancha del polideportivo Olaizaga ante el Berango Urduliz. Con este resultado, el Malape se coloca segundo en la tabla clasificatoria, con dos puntos de ventaja sobre su último rival.

En la Liga Vasca masculina el Alcorta Forging Group logró un gran empate (25-25) en su visita al Donibane Kalaburtza, que no había cedido ni un solo punto en las ocho jornadas anteriores. Con este empate, los de Pasai Donibane se mantienen como líderes en solitario, mientras que los elgoibartarras ascienden hasta la cuarta posición de la tabla (comparten ese puesto con el Indupime Basauri y el Petronor Muskiz eskubaloia).

Finalmente, el Pizzería Salento de la Segunda territorial masculina logró un nuevo y contundente triunfo (33-20) frente al Aloña Mendi de Oñati, por lo que ha ganado los diez encuentros que ha disputado en lo que va de temporada y lidera la tabla clasificatoria en solitario, con tres puntos de renta sobre el Bera Bera.