Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Elgoibar

Maitena Illarramendik bere amama Kateriñeren bizitzan oinarritutako komikia aurkeztuko du gaur

Jabi Leon

elgoibar.

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:32

Comenta

Durangoko Azokak antolatutako 'Zu Non Han DA!' dinamikaren barruan antolatuta, Maitena Illarramendi donostiarrak bere amama Kateriñe Letamendi tolosarraren omenez kaleratu berri duen 'Kateriñe' komikia aurkeztuko du gaur (18:30ean) Pitxintxu dendan.

Maitena Illarramendik Iñigo Sarasola ilustratzailearekin elkarlanean egindako argitalpen hau 1936ko gerran girotua dago; eta Kateriñe Letamendik berak idatzita utzi zituen memorietan oinarrituta.

Edonola ere, gaur arratsaldean Pitxintxun aurkeztuko duten komikiak, bere bilobaren hitzetan «behatzailea, hausnartzailea eta pentsalaria» izan zen emakume ausart baten bizipenak jasotzen ditu.

Kateriñe Letamendik 24 urte zituen Tolosa utzi eta erbesterako bidea hartu behar izan zuenean. Etxea utzi eta Donostiara alde egin zuen gurasoekin, eta ibilbide luze eta makurra hasi zuten han, beti bonbetatik ihesi, traste guztiak aldean hartuta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maitena Illarramendik bere amama Kateriñeren bizitzan oinarritutako komikia aurkeztuko du gaur