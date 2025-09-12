Este lunes acaba el plazo para apuntarse a los proyectos 'Bizilabe' y 'Robótica divertida' del nuevo curso

El alumnado de Elgoibar de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años volverá a tener este nuevo curso la posibilidad de participar ... en los proyectos que el Ayuntamiento de la localidad promueve con la finalidad de fomentar el interés de las niñas y de los niños por las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), el aprendizaje y la creatividad.

Al igual que en los cursos anteriores, los escolares de entre primero y cuarto de Primaria podrán participar en el proyecto 'Robótica divertida', curso en el que tendrán la oportunidad de crear y programar robots, videojuegos y otros inventos tecnológicos. Para ello, usarán herramientas didácticas y tecnológicas como Lego Wedo, Mindstorms, Makeblock, Arduino, Scratch, Unity o Tinkercad.

Por su parte, el alumnado de quinto de Primaria a cuarto de la ESO tiene a su disposición la oferta de 'Bizilabe', un proyecto que se desarrolla de la mano de Elhuyar y que ofrece a los jóvenes la posibilidad de participar en talleres y proyectos guiados por investigadoras profesionales. Durante el curso, realizarán experimentos y desarrollarán proyectos basados en el trabajo en equipo. Además, visitarán empresas y centros de investigación de la comarca, en contacto con mujeres profesionales del sector.

La inscripción puede realizarse hasta el lunes a través de los enlaces habilitados para tal fin en Internet.