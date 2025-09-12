Este lunes acaba el plazo para apuntarse a los proyectos 'Bizilabe' y 'Robótica divertida' del nuevo curso

ElgoibarEste lunes acaba el plazo para apuntarse a los proyectos 'Bizilabe' y 'Robótica divertida' del nuevo curso
Elgoibar
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47
El alumnado de Elgoibar de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años volverá a tener este nuevo curso la posibilidad de participar ... en los proyectos que el Ayuntamiento de la localidad promueve con la finalidad de fomentar el interés de las niñas y de los niños por las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), el aprendizaje y la creatividad.
Al igual que en los cursos anteriores, los escolares de entre primero y cuarto de Primaria podrán participar en el proyecto 'Robótica divertida', curso en el que tendrán la oportunidad de crear y programar robots, videojuegos y otros inventos tecnológicos. Para ello, usarán herramientas didácticas y tecnológicas como Lego Wedo, Mindstorms, Makeblock, Arduino, Scratch, Unity o Tinkercad.
Por su parte, el alumnado de quinto de Primaria a cuarto de la ESO tiene a su disposición la oferta de 'Bizilabe', un proyecto que se desarrolla de la mano de Elhuyar y que ofrece a los jóvenes la posibilidad de participar en talleres y proyectos guiados por investigadoras profesionales. Durante el curso, realizarán experimentos y desarrollarán proyectos basados en el trabajo en equipo. Además, visitarán empresas y centros de investigación de la comarca, en contacto con mujeres profesionales del sector.
La inscripción puede realizarse hasta el lunes a través de los enlaces habilitados para tal fin en Internet.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.